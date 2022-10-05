В Челябинске перед судом предстанет член банды, промышлявшей грабежами и киднеппингом

В суд направили уголовное дело в отношении южноуральца, совершившего ряд тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении человека, вымогательстве, грабеже, мошенничестве и краже.

Следствием установлено, что с 2019 по 2021 годы южноуралец с соучастниками похитили жителя Челябинска и требовали за его освобождение деньги у приятеля челябинца, совершили хищение денежных средств в крупном и особо крупном размере, вымогали деньги, открыто похитили имущество с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, а также вывели крупную сумму с банковского счета гражданина.

Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 3,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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