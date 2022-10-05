Стоимость строительства межвузовского кампуса в Челябинске за год почти удвоилась

Стоимость возведения в Челябинске межуниверситетского кампуса выросла до 16,7 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новую сумму назвали сегодня, 5 октября, во время подписания концессионного соглашения по строительству между правительством Челябинской области и «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

«Стоимость строительства межуниверситетского кампуса увеличилась до 16,7 млрд рублей. Все дорожает», – рассказал в ходе презентации проекта заместитель регионального министра образования и науки Виталий Литке.

Напомним, строительство межвузовского кампуса – один из немногих сохранившихся пока проектов, уходящих корнями в подготовку к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. В его рамках планируется создание единого образовательного кластера, где будут размещены гостиницы и общежития для студентов (общей вместимостью порядка 3,5 тысяч человек). Они должны занять около половины площади всего участка. На оставшейся земле предполагается возвести учебные здания, коворкинги, лаборатории, конгресс-холл, технопарк, а также бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр.

Проект кампуса должен быть готов к 2023 году, строительство продлится до 2025 года включительно. В 2026 году в кампусе планируется начать занятия. Большую его часть поделят между собой Южно-Уральский и Челябинский университеты. Но, согласно планам, найдется там место и для других вузов региона.

Презентация первоначального проекта образовательного комплекса состоялась в августе прошлого года. Тогда стоимость его реализации оценивалась в 9,3 миллиарда рублей. Теперь объемы необходимого финансирования составляют 16,7 миллиарда рублей. Почти 8 миллиардов рублей обещает предоставить федеральное правительство, более 1 миллиарда должны дать власти Южного Урала. Поисками остальных денег теперь займется структура ВТБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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