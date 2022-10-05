На Южном Урале работники несколько дней вывозили с предприятия поросят и комбикорм

В Увельском районе полицейские раскрыли кражи комбикорма и 60 поросят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Увельский» обратился представитель местной коммерческой организации с заявлением о краже комбикорма и 60 голов свиней с предприятия. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали шестерых ранее не судимых местных жителей в возрасте от 28 до 45 лет, работающих на этом предприятии. Трудились злоумышленники операторами, инженерами и слесарями. Установлено, что в течение нескольких дней они вывозили по ночам с предприятия комбикорм и поросят на автомобиле «Газель», после чего продавали похищенное на территории Увельского района, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. В настоящее время часть похищенного комбикорма изъята и возвращена потерпевшей стороне.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по признакам кражи. Все они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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