Челябинские полицейские по ошибке устроили штурм дома в Новосибирске

Полиция и спецназ из-за технической ошибки перепугали женщину и подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35-летняя жительница Новосибирска пожаловалась в СКР на действия силовиков из Челябинска. По словам женщины, полицейские устроили в ее доме обыск, а ее 17-летнего сына заковали в наручники, требуя признания в мошенничестве.

Как рассказала сибирячка, произошло все ранним утром 15 сентября, когда муж был в служебной командировке, а она со своим сыном-подростком мирно спали в принадлежащем семейству доме.

Сначала женщина услышала шум за окном и грохот своего металлического забора., а затем – звон разбитого стекла на первом этаже. Поначалу хозяйка решила, что в дом ворвались грабители, но несколько секунд спустя поняла: визит нанесли представители силовых структур.

Полтора десятка силовиков, большинство из которых были одеты в камуфляж и надписью «Гром», заполонили дом. Самой ей приказали лечь на пол, выбили дверь в спальню сына и надели на парня наручники.

«Начали кричать на него, спрашивать, где телефон конкретной модели, сим-карты. Требовали показать какие-то 100 тысяч рублей, – цитирует женщину 74.ru. – При этом над ним буквально издевались: заставляли расставлять ноги шире, наклоняться. Я возмутилась, поскольку сын – несовершеннолетний и они не имеют права с ним так обращаться. В ответ я услышала, что мы мошенники, обманываем пенсионеров».

Впрочем, во время обыска так ничего и не нашли, а через какое-то время один из оперативников приказал спецназу покинуть дом, подошел к женщине и извинился, заявив, что произошла техническая ошибка. По словам офицера,силовиков привел в дом биллинг телефона мошенников. Но уже в процессе обыска он позвонил на тот же номер, и трубку взял мужчина, которого явно не было в доме, куда нагрянули полицейские.

Правда, на просьбу составить бумагу о том, что в помещении, действительно, проходили следственные действия, оперативник ответил отказом. А после жалоб о разбитых окнах, сломанной ручке и двери, просто отдал женщине три тысячи рублей – «на ремонт».

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт штурма, рассказав, что со стороны местных в нем принимали участие лишь бойцы группы захвата. По данным управления, сейчас в подразделении проходит проверка «возможных нарушений сотрудников полиции Новосибирской области, оказавших силовую поддержку мероприятий».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что начальник главного управления МВД по региону Михаил Скоков взял ситуацию под личный контроль.

«Установлено, что сотрудники челябинского областного главка в середине сентября в ходе комплекса мероприятий, направленных на раскрытие дистанционного мошенничества, по постановлению суда проводили обыск в одном из частных домов в Новосибирске, – рассказали представители регионального полицейского главка. – Для установления объективных обстоятельств и проверки обоснованности проведения вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий глава регионального ГУ МВД назначил проведение служебной проверки. Кроме того, женщине, в чьем доме проводился обыск, будут принесены извинения и в полном объеме компенсирован причиненный материальный ущерб».

Между тем, сибирячка обратилась с жалобой к главе СКР Александру Бастрыкину и обратилась за помощью к адвокату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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