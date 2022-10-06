На Южном Урале внедорожник улетел в карьер. Есть погибшие

В Челябинской области иномарка сорвалась в карьер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в ночь на четверг, 6 октября, в Карталинском районе.

На участке временной объездной дороги у действующего карьера близ села Еленинка водитель «Рено Дастер» не обратил внимания на запрещающий знак и вылетел с дороги. Автомобиль сорвался в карьер, упал на крышу с высоты 6 метров и оказался заблокирован крупными каменными глыбами. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Для деблокирования автомобиля была задействована тяжелая техника с карьера, спасатели областной ПСС и сотрудники пожарной части. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента был обеспечен доступ к моторному отсеку, отключен аккумулятор, деблокировано тело. Погибшего жителя Башкирии на спинальном щите подняли с глубины карьера и передали сотрудникам следственного управления», – рассказали представители спасателей.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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