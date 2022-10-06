В центре Челябинска встало движение трамваев из-за ДТП

Движение трамваев в центре Челябинска парализовано из-за ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 6 октября, на улице Цвиллинга, рядом с выставочным залом Союза художников России.

По информации ГИБДД, 35-летняя автоледи, разворачиваясь на автомобиле Mazda через сплошную линию, столкнулась с трамваем.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако движение трамваев по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина было закрыто в оба направления. На время закрытия движение организовано до центра и до ЧГРЭС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»