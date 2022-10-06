Лондонская биржа ввела ограничения на поставки челябинского цинка

Лондонская биржа металлов ввела ограничения на поставки продукции Челябинского цинкового завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения уже вызвали рост цен на цинк на мировом рынке.

Ограничительные меры, объявленные Лондонской биржей металлов (LME) с 6 октября, будут действовать в отношении продукции Челябинского цинкового завода (входит в состав УГМК) из-за санкций, введенных в отношении владельцев «материнской» компании 26 сентября.

«Начиная с этого момента, металл Челябинского цинкового завода может быть доставлен на склады LME только в том случае, если владелец сможет доказать бирже, что это не будет нарушением санкций», – пишет агентство Bloomberg.

По сути, это означает запрет на поставку на склады биржи продукции, произведенной после 26 сентября.

Это уже вызвало реакцию рынков: цинк вырос на 4,1% на LME по состоянию на 9:45 утра в Сингапуре.

Челябинский цинковый завод – крупнейший производитель цинка в России. В мировом производстве цинка на его долю приходится около 2%. С 2016 года УГМК консолидировала 100% акций предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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