В Челябинске на припаркованные авто рухнул автокран

В Челябинске автокран завалился при установке овощной будки в ночи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на четверг, 6 октября. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях, сопроводив рассказ видеозаписью.

По словам горожан, сегодня ночью на улице Салавата Юлаева автокран попытался установить киоск. В процессе конструкцию повело, и устройство рухнуло на припаркованные рядом автомобили.

В результате инцидента пострадали две машины и линия электропередач. «У меня просто половины машины не оказалось», – написала хозяйка одного из авто.

В полиции информацию о произошедшем подтвердили. По данным правоохранителей, в полицию с заявлением об инциденте обратился владелец одного из пострадавших автомобилей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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