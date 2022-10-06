Челябинские антимонопольщики возбудили дело о «таране»

Челябинское УФАС России возбудило дело по сговору на закупках запчастей для трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, признаки антиконкуретного поведения двух компаний установлены на аукционах 2020 года по приобретению бандажей и других комплектующих для трамвайных вагонов.

Заказчиками закупок являлись ГУП «Горэлектротранс» из Санкт-Петербурга, ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики», ГУП ГЭТ Московской области «Мособлэлектротранс».

Участники сговора из Челябинской области для заключения контрактов по максимальной цене использовали схему «таран». В ее рамках один или несколько участников аукциона играют на понижение до тех пор, пока добросовестные «игроки» не откажутся от участия в нем, тогда еще один участник незадолго до окончания торгов предлагает цену, незначительно отличающуюся от начальной.

«Участникам сговора не удалось стать победителями указанных закупок. Однако в результате подачи предложений со значительным снижением цены для устранения конкурентов ущерб добросовестных участников аукционов составил около 3,4 миллиона рублей», – рассказали в УФАС.

В случае признания факта нарушения закона о защите конкуренции компании будут привлечены к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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