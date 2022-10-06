«Трактор» усиливает линию атаки

Челябинский «Трактор» подписал «мотивированного» нападающего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», клуб заключил контракт с нападающим Сергеем Шумаковым.

Соглашение с воспитанником «черно-белых» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Сергей Шумаков – воспитанник хоккейной школы «Трактор». В МХЛ выступал за команды «Белые Медведи» (Челябинск), «Белые Тигры» (Оренбург) и «Сибирские Снайперы» (Новосибирск). В КХЛ нападающий дебютировал в составе «Сибири», после чего в Лиге играл за московский ЦСКА, омский «Авангард» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. С новосибирцами Сергей Шумаков выиграл бронзу Чемпионата КХЛ (2015), с «армейцами» и «ястребами» – серебро (2018, 2019).

На старте сезона 2018/2019 Сергей Шумаков отправился в Северную Америку, где выступал в АХЛ за «Херши Беарс» и «Спрингфилд Тандербердс», проведя за океаном 13 матчей и вернувшись в КХЛ. Также форвард имеет опыт игры за национальную и олимпийскую сборные России. На этапах Еврохоккейтура Шумаков провел 15 матчей, забросил две шайбы и пять раз ассистировал партнерам.

«Подписание Сергея Шумакова усилит атакующую линию «Трактора», – заявил генеральный директор клуба Иван Савин. – Сергей очень сильно мотивирован и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу».

Интересно, что слухи о появлении Шумакова в стане «черно-белых» появились еще в межсезонье. Но тогда руководство команды категорически отвергло такую возможность. Однако с началом сезона выяснилось, что с линией атаки у «Трактора» достаточно большие проблемы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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