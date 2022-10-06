Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного официального матча

Отсутствие игр у сборной России позволило ей улучшить позиции в рейтинге ФИФА.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА, опубликованном сегодня, 6 октября.

У национальной команды России 1496,11 балла. При этом с ноября прошлого года сборная не провела ни одного официального матча.

Первую строчку рейтинг ФИФА занимает национальная команда Бразилии (1841,3). Второе место – у Бельгии (1816,71), третье – у Аргентины (1773,88).

Единственное изменение в первой десятке – сборная Италии (1726,14) поменялась местами с Испанией (1715,22), сместив последнюю на седьмое место.

Неожиданный результат российских футболистов объясняется методом расчета. Согласно действующей формуле, число рейтинговых баллов увеличивается или уменьшается, исходя из результатов в каждом последующем матче. Однако с момента формирования предыдущего рейтинга сборная России сыграла лишь один матч – товарещискую встречу с национальной командой Киргизии, в которой российские футболисты выиграли со счетом 2:1.

А вот сборные Австрии и Чехии потерпели ряд чувствительных поражений. В итоге они потеряли баллы и опустились в рейтинге, пропустив вперед россиян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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