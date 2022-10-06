Мэрия Верхнеуральска переплатила колонии несколько миллионов за сквер

В отношении чиновников мэрии Верхнеуральска возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий, совершенного сотрудниками администрации Верхнеуральска.

По данным следствия, сотрудниками Контрольно-ревизионного управления Челябинской области в ходе проверки установлено, что в 2019 году чиновники мэрии подписали акт приема выполненных работ по контракту по благоустройству городского сквера, заключенному с исправительным учреждением регионального ГУФСИН России. При этом их не смутило, что стоимость использованных строительных материалов оказалась более чем на 2,8 миллиона рублей выше первоначальной.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, причастных к его совершению», – уточнили представители СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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