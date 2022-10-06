«Магнитка» одержала победу над «Салаватом», отыгравшись с 0:2

Магнитогорский «Металлург» продолжил победную серию на выезде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча в Уфе началась не слишком хорошо для магнитогорского клуба.

На 3-й минуте первого периода форвард хозяев Александр Хмелевски с передач Райана Мерфи и Шакира Мухамадуллина открыл счет в матче. А через 5 минут преимущество «Салавата» удвоил Павел Коледов. Обе шайбы уфимцы забросили в большинстве.

Но магнитогорцы не растерялись, и на 9-й минуте матча Филипп Майе сократил разрыв – 1:2. Интересно, что перед следующим голом прошло, как и в начале игрового отрезка, 5 минут. На 14-й минуте матча Никита Коростелев с передачи Егора Яковлева сравнял счет – 2:2.

Во втором периоде клубы действовали крайне собранно. И как итог – перевод игры в третий период при том же равном счете.

Заключительный период хоккеисты также выдержали в достаточно внимательной манере. Но за три с небольшим минуты до финальной сирены защитник «Металлурга» Коди Керран поставил точку – 3:2, вторая подряд победа «сталеваров» на выезде.

Магнитогорский «Металлург» вновь возглавляет Восточную конференцию. Следующую встречу «Магнитка» проведет 8 октября в Омске с «Авангардом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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