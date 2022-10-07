Мэрию Челябинска призвали направить деньги, отданные на иллюминацию, на поддержку бойцов СВО

Общественники призвали власти Челябинска пересмотреть приоритеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, областной центр в этом году с размахом подошел к подготовке к Новому году: только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируют потратить 400 миллионов рублей.

Южноуральцы такую роскошь в сложное время не оценили. «В отделение Народного фронта поступает множество обращений с просьбами повлиять на ситуацию, чтобы немалые средства ушли не на шарики и фонарики, а на поддержку военнослужащих. За эти деньги можно приобрести много дорогостоящей амуниции, которая на передовой спасает жизни. К слову, возможность перераспределения бюджета в данном случае есть, она была предусмотрена законом ещё в марте этого года», – заявляют общественники.

В ряде других регионов уже задумались о том, что сегодня действительно важно, а что – второстепенно. Так, в Кургане, Калуге, Тюмени, Волгограде, Тобольске, Череповце решили направить деньги не на новогодние украшения, а на помощь бойцам, отмечают активисты.

Напомним, на прошедшем в конце сентября заседании Челябинской городской думы депутаты одобрили выделение почти 400 миллионов рублей на организацию новогодней иллюминации. Сразу после этого мэрия объявила торги на оборудование праздничного освещения пешеходной Кировки на сумму порядка 200 миллионов рублей.

Такая необдуманная щедрость в условиях СВО и частичной мобилизации возмутила челябинцев. Многие обратились к чиновникам с требованием потратить эти деньги на обеспечение нужд мобилизованных южноуральцев. Однако в мэрии заявили, что это будет нецелевым расходованием средств бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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