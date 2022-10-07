«Кому я должен...” Южный Урал стал лидером по внесудебным банкротствам

Число банкротов среди южноуральцев выросло в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2022 года число жителей Челябинской области, признанных банкротами, выросло на 45% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 6 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Федресурса.

Это почти треть всего количества банкротств физических лиц на Южном Урале с момента появления этой процедуры (всего за семь лет этим механизмом воспользовались более 20 тысяч южноуральцев).

По числу признанных судом граждан-банкротов в этом году Челябинская область занимает девятое место среди российских регионов. При этом рост к аналогичному периоду прошлого года в целом по стране составил 41,2%. Лидерами стали Краснодарский край (более 9,5 тысяч человек), Московская область (9 тысяч 413) и Москва (9 тысяч 297). В десятку Свердловская область (7 тысяч 912), Башкирия (7 тысяч 720), Санкт-Петербург (7 тысяч 315), Самарская (6 тысяч 813) и Ростовская области (6 тысяч 269), Татарстан (5 тысяч 737).

При этом Южный Урал занял первое место по внесудебным банкротствам. За январь-сентябрь текущего года возбуждено 284 таких процедуры, что на 59% больше, чем в течение первых девяти месяцев прошлого года.

Увеличилось в регионе и число корпоративных банкротств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 17%: всего конкурсное производство открыто в отношении 123 предприятий.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин отмечает, что такая динамика обусловлена мораторием, действовавшим с 1 апреля по 1 октября этого года. «В последние годы количество банкротств компаний достаточно стабильно, в том числе в периоды ухудшения экономической ситуации, – цитирует эксперта «КоммерсантЪ – Южный Урал». – Мораторий вот уже второй раз сдерживает рост числа банкротств в сложный период. Думаю, в этот раз, как и в прошлый, эффект будет долгоиграющим, и после завершения моратория существенного роста числа банкротств не произойдет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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