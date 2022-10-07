Челябинску купят 33 трамвая

Власти Южного Урала объявили аукцион на закупку трамваев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило о закупке 33 полностью низкопольных вагонов. Информационное сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Начальная цена аукциона 2,44 миллиарда рублей. Поставщик должен поставить вагоны с 1 января по 1 июня 2023 года. Заявки на участие будут приниматься до 24 октября.

Заявленная вместимость трамвайного вагона – 150 человек, включая 38 сидячих мест. Он должен быть оснащен системой кондиционирования. В салоне необходимо обеспечить наличие Wi-Fi, валидатора, датчика пассажиропотока. Вагон должен иметь батарею для обеспечения автономного движения в случае отключения тока.

Напомним, обновление трамвайного парка началось в Челябинске в нынешнем году. До конца года в город должны поступить 30 вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Первые вагоны уже вышли на маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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