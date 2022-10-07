ФАС возмутила реклама о списании долгов с лицом челябинского губернатора

Челябинские антимонопольщики предписали юридической фирме убрать рекламу с изображением главы региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в ведомстве считают, что в результате размещения такой рекламной информации потребители могут быть введены в заблуждение.

Антимонопольщики получили от жителей региона несколько обращений о том, что на сайте одного из интернет-СМИ размещен всплывающий рекламный баннер о кредитной амнистии для граждан. Реклама ведет на интернет-страницу конторы, оказывающей платные услуги по списанию кредитов и долгов.

При этом в рекламе есть изображение губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Это и вызвало претензии со стороны надзорного органа. А УФАС сочли, что использование портрета губернатора связано с «высоким уровнем доверия» к нему жителей регион. К тому же рекламодатель опубликовал здесь же информацию о государственных программах. Это вкупе с лицом губернатора должно было привлечь к юристам как можно большее количество потребителей. Ведь южноуральцы могли подумать, что услуги фирмы рекомендует правительство.

«Челябинское УФАС России усматривает в данной рекламной информации признаки нарушения закона о рекламе», – заявили антимонопольщики. Сейчас они готовят материалы для возбуждения дела о нарушении требований закона о рекламе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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