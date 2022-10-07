Обезьянка Саймири отправилась из Челябинского зоопарка в Калугу

Обезьянка Саймири из зоопарка Челябинска будет обживаться в Калужской области.

Как сообщили РИА «Новый День» управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, вчера, 6 октября, ведомство согласовало вывоз авиационным транспортом тропической обезьянки Саймири (их также называют Беличьи Обезьяны).

Питомец родился в мае 2020 года и рос в Челябинском зоопарке, откуда его отправили в Калужскую область для содержания и разведения.

Напомним, этот вид приматов живет обычно в тропических лесах Южной Америки – Перу, Боливии, Парагвая.

Эти небольшие обезьянки обычно чуть более 1 килограмма весом. Они очень хорошие акробаты: даже с детенышем на спине самка может преодолеть в прыжке расстояние около 5 метров.

Из-за характерного окраса головы (светлые пятна вокруг глаз на тёмной морде) саймири иногда называются «мёртвая голова».

Саймири ведут дневной образ жизни. Они много двигаются, лазая по деревьям, а ночь проводят на вершинах пальм, которые служат им убежищем.

В Челябинском зоопарке эти обезьянки живут и успешно размножаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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