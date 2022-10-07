В Челябинске начади строить очередной спортивный объект – и снова в парке

В Челябинске начали строительство ФОКа для тхэквондистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на северо-западе областного центра приступили к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса Всемирной Федерации тхэквондо.

«До октября 2023 года подрядчику ООО ПСК «СВОД» предстоит возвести в Курчатовском районе трехэтажный ФОК. Стоимость контракта составляет почти 112,5 миллионов рублей, – рассказали в администрации. – В здании разместят просторные залы для тренировок и соревнований, конференц-зал, помещения для индивидуальных занятий, инвентарные комнаты, санузлы, душевые, раздевалки и другие необходимые помещения».

Подрядчик уже приступил к подготовке строительной площадки. В сквере на улице Молодогвардейцев начали копать котлован, строители срубят 60 деревьев, 28 из которых признали ослабленными и угнетенными. Преимущественное большинство сносимых насаждений относятся к сорной породе «клен ясенелистный», заявляют чиновники.

По завершению работ подрядчик обещает провести благоустройство территории ФОКа и компенсационное озеленение крупномерными саженцами лиственных деревьев, кустарников и посевным газоном на площади почти 2,7 тысяч квадратных метров.

Строительство объекта вызвало споры среди горожан еще на стадии планов – летом 2021 года. Некоторые челябинцы выступили категорически против строительства именно на территории сквера. Он тянется вдоль улицы Молодгвардейцев от Комсомольского проспекта почти до проспекта Победы и, несмотря на проблемы с благоустройством, является чуть ли не единственным парком в Курчатовском районе. Как ни удивительно, но Курчатовский район – единственный в Челябинске, где нет парка культуры и отдыха. И его жители логично надеялись, что именно сквер на Молодогвардейцев станет таким местом притяжения.

К тому же, поблизости от площадки, на которой началось строительство, есть несколько заброшенных долгостроев, один из которых и предлагали передать спортсменам по окончании строительства. Но к моменту выделения земли все соседние участки находились в собственности либо аренде, и строительство на них оказалось невозможно.

Сторонники строительства ФОКа упирали на то, что в Челябинске, несмотря на явные успехи представителей местной школы тхэквондо на российских и международных соревнованиях, до сих пор нет полноценного центра этого вида спорта, а воспитанники СШОР «Корё» (их число превышает полторы тысячи человек) вынуждены заниматься в арендованных залах. Строящийся комплекс как раз и должен стать базой для этой школы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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