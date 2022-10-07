«Трактор» терпит четвёртое поражение подряд

Челябинский «Трактор» в гостях уступил «Куньлуню» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Мытищах против китайского «Куньлунь Ред Стар» начался атаками челябинского клуба. В итоге именно «черно-белые» открыли счет. На 14-й минуте Алексей Бывальцев поразил ворота соперника – 1:0 в пользу челябинцев.

Второй период остался за «Куньлунем»: на 31-й минуте Итан Верек сравнивает счёт. И снова это единственная шайба за весь игровой отрезок.

Третий период оказался оживлённее. На 46-й минуте Кирилл Капустин выводит «Трактор» вперёд. Но на 58-й минуте Кори Кейн вновь сравнивает счёт, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время удача оказалась на стороне хозяев. Брэндон Ип ставит победную точку – 3:2, китайский клуб записывает победу на свой счет, а челябинцы терпят четвёртое поражение подряд. Получив, правда, утешительное очко за ничью в основное время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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