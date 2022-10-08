«Металлург» потерпел крупное поражение от «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» в заключительном матче выездной серии проиграл омскому «Авангарду» – 1:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева встречи не дали магнитогорским хоккеистам ни шанса.

Открыл счет на 16-й минуте нападающий «Авангарда» Павел Дедунов. Спустя 20 минут, уже во втором периоде, Иван Телегин удвоил разрыв в счете.

В заключительной двадцатиминутке начался уже разгром гостей. На 48-й минуте Фёдор Малыхин делает счет 3:0. Шесть минут спустя Сергей Толчинский завершает розыгрыш Алексея Береглазова и Арсения Грицюка – 4:0.

За четыре минуты до финальной сирены Данила Юров забивает первую шайбу в ворота омичей – 1:4. В концовке встречи магнитогорцы снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. Этим воспользовался форвард хозяев Владимир Жарков, поразив пустые ворота, – 5:1, «Авангард» уверенно побеждает.

Следующий матч «Металлург» проведет 10 октября. В родных стенах магнитогорцы будут принимать московское «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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