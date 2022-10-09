У «Трактора» – пятое поражение подряд

Челябинский «Трактор» проиграл на выезде череповецкой «Северстали» – 3:4.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 5-й минуте встречи хозяева воспользовались меньшинством челябинцев, и Александр Суворов с подачи Ильи Иванцова открыл счет – 1:0 в пользу «Северстали».
Но достаточно быстро «черно-белые» отыгрались. Через три с небольшим минуты Сергей Телегин завершил розыгрыш Владимира Ткачева и Никиты Тертышного -1:1. На 16-й минуте Илья Карпухин, получив пас от Андрея Стася, вывел «Трактор» вперед – 2:1.
Но менее чем за минуту до сирены на перерыв Михаил Тихонов с подачи Максима Калмыкова сравнял счет – 2:2, и с этим счетом команды уходят в раздевалку.
Во втором игровом отрезке клубы решили не снижать напряжения. На 27-й минуте Павел Денисов выводит «Северсталь» вперед – 3:2. Но не проходит и двух минут, и Антон Бурдасов вновь восстанавливает равновесие – 3:3. По итогам второго периода «черно-белые» явно владели инициативой, совершили больше бросков, в том числе – по воротам. Но больше голов болельщики не увидели.
В третьем периоде хозяева бросились штурмовать ворота челябинцев, но до бросков в створ ворот дело практически не доходило. Гости решили сосредоточиться на обороне и почти не создали опасных ситуаций для «Северстали». Но главного хоккеисты «Трактора» добились – основное время закончилось вничью – 3:3, игра перешла в овертайм.
Но и овертайме команды препочитали осторожничать. Так что точку в игре поставила серия буллитов. И здесь удачливей оказались хозяева – 4:3. «Трактор» терпит пятое поражение подряд.
Следующую встречу челябинцы проведут в Нефтеюганске с местным «Нефтехимиком».
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube