У «Трактора» – пятое поражение подряд

Челябинский «Трактор» проиграл на выезде череповецкой «Северстали» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 5-й минуте встречи хозяева воспользовались меньшинством челябинцев, и Александр Суворов с подачи Ильи Иванцова открыл счет – 1:0 в пользу «Северстали».

Но достаточно быстро «черно-белые» отыгрались. Через три с небольшим минуты Сергей Телегин завершил розыгрыш Владимира Ткачева и Никиты Тертышного -1:1. На 16-й минуте Илья Карпухин, получив пас от Андрея Стася, вывел «Трактор» вперед – 2:1.

Но менее чем за минуту до сирены на перерыв Михаил Тихонов с подачи Максима Калмыкова сравнял счет – 2:2, и с этим счетом команды уходят в раздевалку.

Во втором игровом отрезке клубы решили не снижать напряжения. На 27-й минуте Павел Денисов выводит «Северсталь» вперед – 3:2. Но не проходит и двух минут, и Антон Бурдасов вновь восстанавливает равновесие – 3:3. По итогам второго периода «черно-белые» явно владели инициативой, совершили больше бросков, в том числе – по воротам. Но больше голов болельщики не увидели.

В третьем периоде хозяева бросились штурмовать ворота челябинцев, но до бросков в створ ворот дело практически не доходило. Гости решили сосредоточиться на обороне и почти не создали опасных ситуаций для «Северстали». Но главного хоккеисты «Трактора» добились – основное время закончилось вничью – 3:3, игра перешла в овертайм.

Но и овертайме команды препочитали осторожничать. Так что точку в игре поставила серия буллитов. И здесь удачливей оказались хозяева – 4:3. «Трактор» терпит пятое поражение подряд.

Следующую встречу челябинцы проведут в Нефтеюганске с местным «Нефтехимиком».

Челябинск, Виктор Елисеев

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