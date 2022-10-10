В Челябинской области отмечена отрицательная динамика индекса промышленного производства

Челябинская область вошла в число российских регионов с отрицательной динамикой индекса промышленного производства. И заняла предпоследнее место в Уральском федеральном округе. Рейтинг составил экспертный телеграм-канал «Глав.Индекс» на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 6 регионов УрФО только 3 удалось добиться увеличения показателя по итогам января-августа 2022 года. В Ханты-Мансийской автономном округе индекс промышленного производства за 8 месяцев составил 104,2% к аналогичному прошлогоднему периоду, при этом в августе 2022 года к августу 2021 года вырос на 6,7%.

В Курганской области за последний месяц лета производство выросло на 13,5%, а с начала года – на 102,1%.

В Ямало-Ненецком автономном округе эти показатели составили соответственно 100,9% и минус 1,1%, В Свердловской – 97,9% и плюс 8,1%.

Челябинская область оказалась на 5 месте: индекс промышленного производства в январе-августе 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года 97,6%, производство в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года снизилось на 2,7%.

На последнем месте Тюменская область: показатели – 93,1% и минус 7,4% соответственно.

Ранее контрольно-счетная палата Челябинской области заявляла, что производство большинства видов промышленной продукции в Челябинской области за 6 месяцев текущего года показало рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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