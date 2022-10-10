Не приставайте к лебедям: экологи просят не приближаться к птицам

Южноуральцев попросили не ловить лебедей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, с наступлением осени многих неравнодушных южноуральцев, в особенности сельских жителей, начинает беспокоить вопрос, что делать с лебедями, которые не улетели на юг и продолжают находиться на местных водоемах.

Специалисты ведомства напоминают: нахождение лебедей на водоемах до середины ноября является нормой. Ловить их не нужно: когда придет время, они улетят сами. В воде есть все необходимые элементы для их полноценного питания.

«Лебеди – краснокнижные животные! Забирать их домой нельзя, так как это может быть не только опасно для птиц, но и чревато уголовной ответственностью для вас!" – предупреждают экологи.

Иногда лебеди остаются зимовать на Южном Урале. В таком случае их нельзя беспокоить: любые лишние движения в этот период изматывают птиц, приводят к быстрому истощению и, порой, даже к гибели.

Помочь лебедям пережить зимовку можно, рассыпав рядом с открытым участком воды пропаренное зерно, тертые овощи или комбикорм для гусей.

«Если вы обнаружили раненую или вмерзшую в лед птицу, сообщите об этом в министерство экологии Челябинской области по телефону 8 (351) 264-74-41. Сотрудники отдела прибудут на место и примут все необходимые меры для её спасения. Можно также обратиться в Фонд «Спаси меня» по телефонам 8 (351) 792 95-78, 8 (351) 278 88-28 или в Региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» – тел. 8-950-749-4409», – рекомендуют южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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