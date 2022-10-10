Присяжные решили судьбу убийц замдиректора нацпарка «Зюраткуль»

Присяжные признали двух жителей Сатки виновными в преступлении, совершенном более 12 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, присяжные заседатели признали двух жителей Сатки виновными в убийстве, жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего, а также причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обоих южноуральцев сочли не заслуживающими снисхождения.

Установлено, что в июле 2010 года мужчины выпивали в нацпарке «Зюраткуль». Здесь у них вспыхнула ссора с подошедшим заместителем директора особо охраняемой территории. Отношения с южноуральцем у них и раньше были не слишком хорошими: замдиректора занимался противодействием браконьера, а один из выпивавших был не прочь поохотиться там, где нельзя. В итоге мужчину забили до смерти, а его тело спрятали в пещере возле села Алексеевка на глубине 47 метров. Труп обнаружили в 2012 году.

Кроме того, один из саткинцев в октябре 2020 года в присутствии маленького ребенка ударил собаку деревянной палкой с гвоздем. Животное погибло, а видевший это мальчик повредился рассудком.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт, на основе которого суд приговорил их к 14 и 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Также удовлетворены исковые требования сестры погибшего. Один из мужчин должен выплатить ей в качестве возмещения морального вреда 1 миллион рублей, другой – 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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