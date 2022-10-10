Вице-мэр Магнитогорска останется в СИЗО

Замглавы Магнитогорска не смог оспорить решение о заключении его под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вышестоящий суд признал законным избрание ареста заместителю главы администрации Магнитогорска.

Напомним, о задержании чиновника и стало известно 13 сентября. По версии следствия с августа по сентябрь нынешнего года он вместе с начальником одного из МУПов Магнитогорска получили от представителя коммерческой организации не менее 1,5 миллиона рублей за помощь в заключении контрактов с муниципальным предприятием.

️Суд первой инстанции избрал ему пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 13 ноября.

Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, и попросила заменить содержание под стражей на домашний арест.

️Областной суд отклонил доводы апелляционных жалоб и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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