Челябинка впервые вошла в топ-20 Женской теннисной ассоциации

Челябинка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в первую двадцатку WTA.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27-летняя теннисистка из Челябинска поднялась на 20-е место обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Екатерина Александрова дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), где проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек. Это позволило ей набрать 2 тысячи 105 очков и подняться с 21-й на 20-ю строчку рейтинга ассоциации, составляемого по итогам 52 недель. В чемпионской гонке WTA, учитывающей результаты выступлений теннисисток в течение года, челябинка поднялась на две строчки – с 20-й на 18-ю.

Лучшей российской теннисисткой остается Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. На строчку ниже располагается россиянка Вероника Кудерметова.

Первое место рейтинга сохраняет за собой Иге Свёнтек из Польши. На второй строчке – Онс Жабер из Туниса. Замыкает тройку эстонка Анетт Контавейт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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