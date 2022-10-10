Челябинцев, задолжавших за электричество, сдадут бюро кредитных историй

Данные челябинцев, задолжавших за электроэнергию, начали передавать в бюро кредитных историй.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», теперь долги за электрическую энергию могут негативно отразиться на кредитном рейтинге южноуральцев, осложнить им получение любых видов кредитов, в том числе ипотек.

«Ранее должника за свет ожидали только отключение электроэнергии или взыскание задолженности в принудительном порядке через судебных приставов. Сейчас появился еще один рычаг воздействия на любителей откладывать счета за электроэнергию «на потом». Вся информация о должниках, игнорирующих решение суда, будет предоставляться в «Национальное бюро кредитных историй», – заявили представители компании.

Согласно федеральному закону «О кредитных историях», после решения суда должник обязан в течение 10 дней погасить всю задолженность. Если оплата в этот период не поступает, компания вправе направить информацию о долге в бюро кредитных историй. И это уже становится достоянием всех российских банков и микрофинансовых организаций. Потребителю, имеющему низкий кредитный рейтинг, могут отказать в выдаче кредита, предложить заемные средства по завышенной ставке или и вовсе заблокировать кредитные карты.

«Такая мера воздействия коснется только злостных неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные решения, но деньги так и не поступили на лицевой счет. К сожалению, у нас такие есть. Жительница Челябинска, проживающая в своем доме, не платила за электроэнергию с апреля 2020 года. Мы пытались урегулировать ситуацию разными способами. В прошлом году подали документы суд. Но оплата так и не поступила. Сейчас дом находится под арестом, а информация о неисполнении обязательств передана в бюро кредитных историй. Улучшить кредитный рейтинг хозяйке дома будет непросто. Во-первых, ей придется погасить долг за электроэнергию, а это порядка 50 тысяч рублей. Во-вторых, после полного погашения задолженности кредитный рейтинг обнулится только через 10 лет», – прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Напомним, с начала года компания направила в суды документы на взыскание долгов за электроэнергию на 530 миллионов рублей, в исполнительное производство судебным приставам ушло более 280 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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