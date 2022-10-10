За две недели ошибочно мобилизовали три десятка южноуральцев

Мобилизацию 30 жителей Челябинской области признали ошибочной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с момента начала работы «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Челябинской области по вопросам частичной мобилизации поступило 971 обращение от мобилизованных и их родственников. Об этом сообщила региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

С 26 сентября по 9 октября были восстановлены права 30 южноуральцев. В 10 случаях были аннулированы повестки, 20 граждан возвращены из воинских частей.

Наибольшее число обращений, поступивших на «горячую линию» (39%), касались вопросов отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья, 13% обращений касались вопроса отсрочки от мобилизации в связи с наличием у мобилизованного малолетних детей, 7% обращений поступило по вопросу бронирования на предприятиях.

«На сегодняшний день количество звонков на «горячую линию» снижается, сам вектор обращений постепенно смещается к разъяснению текущих мер социальной поддержки мобилизованных», – отметила г-жа Сударенко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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