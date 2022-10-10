Челябинец во время попойки прокусил ухо жене и выбросил ее подругу в окно

Кровавая драма разыгралась на северо-западе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром субботы, 8 октября, в одном из многоквартирных домов по улице Салавата Юлаева.
По информации пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области, в квартире, расположенной на десятом этаже многоэтажки, затянулось застолье. К хозяевам в гости пришли супружеская пара и подруга хозяйки. Во время попойки между хозяином квартиры и другими участниками застолья вспыхнула ссора. В пылу свары мужчина выбросил подругу жены в окно, саму же супругу избил и прокусил ей ухо.
Челябинца задержал наряд Росгвардии. Известно, что он ранее судим. По факту кровавой драмы возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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