«Магнитка» стартовала с поражения в домашней серии

На домашней арене магнитогорский «Металлург» не смог одолеть московское «Динамо» – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде встречи гости прочно завладели инициативой. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: на 29 бросков «динамовцев» пришлось лишь 14 бросков магнитогорцев. Соотношение бросков в ворота оказалось 15:9 в пользу клуба из Москвы. Несмотря на это, счет в первой двадцатиминутке так и не был открыт.

Во втором игровом отрезке игра выровнялась. Но гости сумели с большей пользой распорядиться предоставившимися им возможностями. На 30-й минуте встречи Эрик О'Делл переиграл в ближнем бою голкипера «Металлурга» Эдди Паскуале – 0:1, магнитогорцы уступают в первом матче домашней серии.

В третьем периоде хоккеисты «Динамо» продолжили давить. На 44-й минуте матча «динамовец» Иван Муранов ударил по воротам, шайба попала в перекладину, но отлетела в спину Паскуале, а от нее – в ворота – 2:0, гости увеличивают отрыв.

Все попытки хозяев отыграться результатов не приносили. Более того, в начале 59-й минуты встречи Иван Муранов оформил дубль, поразив пустые ворота «Металлурга» – 3:0. Правда, через 18 секунд магнитогорцы благодаря удару Егора Коробкина сократили отставание – 1:3. Но не более того. «Металлург» терпит поражение от московского «Динамо» – 1:3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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