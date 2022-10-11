Оборот металлургических предприятий в Челябинской области обвалился на четверть

На Южном Урале сокращается оборот обрабатывающих производств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборот организаций Южного Урала по всем видам экономической деятельности снизился за год на 6,9% (август 2022 к августу 2021 года). Таковы данные экспресс-анализа контрольно-счетной палаты Челябинской области.

За восемь месяцев 2022 года оборот предприятий вырос на 5%.

Рост продемонстрировали сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – на 3,8% год к году и на 17% за январь-август 2022 года к аналогичному периоду года прошлого, а также добыча полезных ископаемых – на 51% и 95,9% соответственно.

А вот оборот компаний, занятых в обрабатывающих отраслях, снизился за год на 10,7% (с начала года – рост на 10%). Лидерами падения стали производство кокса и нефтепродуктов, снизившееся по сравнению с августом 2021 года на 58,4%, металлургическое производство (-26%) и деревообработка (-19,1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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