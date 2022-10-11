Металлурги продолжили зарыбление Магнитогорского водохранилища

ММК повышает биоразнообразие реки Урал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 10 октября в рамках программы по сохранению и развитию биологического разнообразия, реализуемой ММК, в акваторию Магнитогорского водохранилища на реке Урал были выпущены 80 тысяч штук молоди белого амура и толстолобика.

В мероприятии приняли участие директор ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов; главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин; представители Росрыболовства и подрядной организации из Саратова, занимавшейся выращиванием и подготовкой мальков рыб.

«Ставшее уже традиционным зарыбление акватории Магнитогорского водохранилища проводится в рамках действующей на комбинате программы по сохранению и повышению биологического разнообразия. В соответствии с ней, мы активно ведем работы по рекультивации, озеленяем территорию комбината и города Магнитогорска, привлекаем ведущие российские НИИ для обследования территории и разработки мероприятий по сохранению биоразнообразия», – сообщил директор ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов.

Как рассказал начальник лаборатории охраны окружающей среды, главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин, Магнитогорское водохранилище с 2015 года признано объектом рыбохозяйственного назначения высшей категории. Для улучшения качества воды в нём в 2016-2018 годах ПАО «ММК» реализовало проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью более 600 миллионов рублей. Он позволил исключить попадание сточных вод комбината в водохранилище и снизить общее влияние производства на экологию. Для развития биологического разнообразия ММК ведёт зарыбление водного объекта ценными породами рыб.

С 2018 по 2021 годы в водохранилище было выпущено 800 тысяч мальков сазана штучной навеской 10 граммов. Этот вид рыбы уже присутствует в экосистеме реки Урал, и поэтому потенциально обладает более высокой приживаемостью. В 2021 году специализированная организация провела контрольный вылов в Магнитогорском водохранилище. По его результатам, а также по опросным данным, специалисты оценили приживаемость мальков на уровне 37%, что выше нормативных значений, а численность сазана в магнитогорском водохранилище – как высокую.

В продолжение проекта в 2020 году в резервуар-охладитель оборотной системы водоснабжения ММК была выпущена пробная партия (12 тысяч) мальков белого амура и толстолобика. Они также показали хорошую приживаемость, так что, по согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства, было решено осенью 2022 года выпустить в водоём ещё 80 тысяч мальков этих пород рыб – 50 тысяч толстолобиков и 30 тысяч белых амуров. По словам специалистов, оба вида питаются растительностью, а значит, помогут очистить берега от камыша и водорослей и улучшить качество воды.

Программа по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области была утверждена генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым в 2020 году. В числе её ключевых направлений – восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища; сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК»; озеленение территории города Магнитогорска. К концу текущего года Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (Российская Академия Наук) планируется завершение работ по комплексному обследованию территории, прилегающей к ПАО «ММК», формирование отчета о проделанной работе и разработка дальнейшей программы мероприятий по сохранению биологического разнообразия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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