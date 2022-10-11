В Челябинской области на четыре дня ограничат движение на участке М-5

Южноуральцев предупредили о новых ограничениях движения на М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», в связи с работами по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения на участке 1786 км – 1787 км (от Чебаркуля в сторону Миасса).

Ограничение будет действовать с 13 по 17 октября.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», – заявили представители учреждения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и+7982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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