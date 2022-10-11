Южноуральца, забившего до смерти родную мать, отправили в колонию

Житель Чебаркуля осужден за причинение телесных повреждений престарелой матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Чебаркуля виновным в причинении легкого вреда здоровью, а также убийстве лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии.

Судом установлено, что мужчина жил в квартире вместе со своей престарелой матерью, страдавшей психическим заболеванием.

В сентябре 2021 он избил женщину. Ее госпитализировали с ушибами, вывихом плеча и сотрясением головного мозга. После выписки из больницы чебаркулец вновь избил мать, причинив множественные травмы головы, тела, рук и ног, от которых она скончалась.

Суд приговорил южноуральца к 17 годам 2 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с установлением определенных уголовным законом ограничений, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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