В Челябинской области неизвестные подожгли здание мэрии

В здании администрации Бакала ночью произошел пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на вторник, 11 октября, в Бакале (Саткинский район). О попытке поджога сообщил телеграм-канал SHOT.

«Ночью двое неизвестных пытались поджечь здание администрации в Челябинской области. Результат: оплавился кусочек линолеума и немного подгорел информационный стенд, – рассказали авторы канала. – Поджигатели разбили камнем окно на первом этаже мэрии города Бакала и забросили внутрь два коктейля Молотова. Пожар распространился на три квадратных метра». С огнем справился пожилой сторож мэрии.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области факт пожара подтвердили. «В 2:30 поступило сообщение о возгорании в здании по улице Ленина. К месту были направлены два пожарных экипажа. По прибытии установлено, что пожар ликвидирован», – рассказали представители экстренного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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