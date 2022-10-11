В Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику предприятия Роскосмоса, обвинявшемуся во взятке

Бывший заместитель главного конструктора Государственного ракетного центра отправится в колонию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курчатовский районный суд Челябинска признал бывшего заместителя главного конструктора ГРЦ имени Макеева (Миасс) виновным в получении взяток и коммерческом подкупе.

Суд установил, что в 2014-2018 годах сотрудник структуры Роскосмоса получил во время работы над проектом баллистической ракеты от партнеров ГРЦ более 6 миллионов рублей.

Южноуральца приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 3 миллиона рублей и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет. Также в доход РФ с виновного взыскано 5,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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