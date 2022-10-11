Южноуральские предприниматели воздерживаются от новых проектов и покупки бизнеса

Предприниматели Челябинской области не хотят приобретать готовый бизнес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмены в Челябинской области воздерживаются от начала новых проектов, предпочитая сосредоточиться на реализации уже начатых. Таковы результаты опроса инвестиционных настроений в промышленности, пишет телеграм-канал «So investник Большой Урал».

Это уже третий опрос, проведенный компанией So invest. «Первый опрос мы провели в начале апреля, второй в июне, и в первых числах октября – третий. В голосовании приняли участие от 23 до 37 респондентов, которые ответили от имени промышленных предприятий. Всего в Челябинской области около 750 крупных, средних и малых промышленных предприятий, так что наша выборка – 3-5%", – рассказали авторы канала.

Октябрьский опрос показал рост доли тех, кто инвестирует в ранее начатые проекты, а от новых воздерживается. В апреле таких было 48%, сейчас – 52%. Кроме того, выросло число ответов «другое». Таких респондентов в октябре оказалось около 8%, и именно среди них могут быть те, кто просто выводит ранее инвестированные средства из бизнеса.

Зато доля тех, у кого нет денег на инвестиции, или «все сложно», наоборот, снижается – с 26% в апреле до 20% в октябре. «Возможно, это связано с частичным преодолением операционных шоков, которые бизнес испытал в начале СВО и санкций», – комментируют эксперты.

Доля активно инвестирующих растет, желающих купить бизнес – напротив, обнулилась, отмечают авторы канала. Суммарно на респондентов с отличным инвестиционным аппетитом приходится сейчас 19-20%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»