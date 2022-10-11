В Бакале задержали поджигателей мэрии

Силовики задержали жителей Бакала, бросивших в здание администрации бутылки с «коктейлем Молотова».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция и ФСБ задержали двух жителей Саткинского района, подозреваемых в поджоге здания администрации Бакала. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

По информации контрразведки, задержанные – участники рок-группы из Бакала. Мужчины состоят в нескольких десятках радикальных интернет-сообществ, в том числе проукраинской националистической направленности. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Напомним, инцидент произошел в ночь на вторник, 11 октября. Двое мужчин разбили окно на первом этаже здания мэрии и бросили две бутылки с коктейлем Молотова. Огонь потушил пожилой охранник администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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