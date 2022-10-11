Власти Южного Урала собирались потратить 600 тысяч рублей на две сотни бутылок алкоголя

Правительство Челябинской области объявило торги на поставку элитного алкоголя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о проведении аукционов на поставку французских вин и коньяка разместил на сайте госзакупок Центр организации закупок Челябинской области.

Итоги первого из них – на поставку вина «Шато Пей Ля Тур Бордо» (или его эквивалента) на 200,9 тысячи рублей – должны были подвести завтра, 12 октября. Решение по конкурсу на приобретение коньяка Remy Martin (или его эквивалента) за 398,6 миллиона рублей планировалось принять 18 октября. Оплатить поставки собирались из бюджета региона.

Согласно документации, чиновники хотели купить 80 бутылок коньяка (начальная цена – более 5 тысяч рублей за штуку) Remy Martin VSOP или его эквивалента крепостью 40%, выдержкой от 4 до 12 лет, объемом 0,7 литра в стеклянной бутылке. Вина планировалось приобрести 96 бутылок объемом 0,75 литра (начальная цена – более 2 тысяч рублей за штуку). Это должно было быть красное сухое вино крепостью 13%, произведенное из винограда сортов «каберне совиньон», «каберне фран», «мерло».

Впрочем, после того, как информация о закупках попала в СМИ, в пресс-службе губернатора Челябинской области заявили, что торги будут отменены – заявки уже снимают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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