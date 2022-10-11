В мэрии решили сделать парковку у музея истории Южного Урала платной. Сотрудники в растерянности

Администрация Челябинска приняла решение о введении платы за стоянку у музея истории Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, официальное уведомление об этом в учреждении получили в понедельник, 10 октября.

В письме комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил, что в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации для реализации мероприятий по обустройству платных парковочных пространств, в том числе в районе дома №100 по улице Труда, где расположен музей.

При этом бесплатная стоянка автомобилей посетителей не предусмотрена. Ближайшая бесплатная небольшая парковка – в районе зала органной и камерной музыки «Родина», достаточно далеко от музея.

Между тем, только в рабочие дни музей в среднем посещает от 400 до 700 человек. В выходные и праздничные дни приходит более тысячи посетителей ежедневно.

«Исторический музей – точка притяжения регионального масштаба, – отмечают в пресс-службе учреждения. – Конференции, фестивали, стажировки, выставки, концерты – все они проводятся с привлечением участников со всего Южного Урала. Ежедневно музей проводит около 20 экскурсий, половина из которых – для посетителей, добравшихся до музея на личном или заказном автотранспорте. Естественно, этот транспорт должен парковаться рядом с музеем».

Коллектив музея уверен, что возможность бесплатно и комфортно припарковаться возле музея должна быть у всех посетителей, подчеркивают в учреждении. В подтверждение своей точки зрения в музее планируют провести опрос среди гостей учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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