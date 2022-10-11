«Трактор» прерывает серию поражений

Челябинский «Трактор» обыграл в Нижнекамске местный «Нефтехимик» – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период прошел при определенном преимуществ хозяев. На 17 бросков «Нефтехимика» челябинцы ответили лишь девятью. Правда, по броскам в створ соотношение оказалось практически равным – 9:8 в пользу нижнекамцев. Впрочем, счет в первом периоде так и не был открыт.

Во втором игровом отрезке «черно-белые» перехватили инициативу. Челябинцы сделали 24 броска, из них 20 – по воротам соперника. «Нефтехимик» ответил 14 и 8 соответственно. Но на табло продолжали гореть нули.

Наконец, на 45-й минуте встречи Альберт Яруллин замкнул розыгрыш Адама Альмквиста и Сергея Шумакова – 1:0 в пользу «Трактора». После этого одно за другим посыпались удаления у «черно-белых»: из восьми следующих минут гости шесть провели в меньшинстве. Но челябинцы выстояли.

За без малого четыре минуты до финальной сирены уже «Нефтехимик» остался в меньшинстве. Как только хозяева оказались в полном составе, они сняли голкипера в пользу шестого полевого игрока. Но желанного ими результата это не принесло – 1:0, «Трактор» прерывает пятиматчевую серию поражений и возвращается в зону плей-офф.

Следующий матч челябинцы проведут 13 октября уже дома с новосибирской «Сибирью».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»