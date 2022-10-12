Южноуральские чиновники связали рост ставок по ипотеке со СВО

Чиновники правительства Челябинской области заступились за банки, повысившие ставки по ипотеке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, многих южноуральцев удивило решение некоторых банков повысить с 21 сентября текущего года ставки по стандартным ипотечным программам. Об этом объявили такие крупнейшие кредитные учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. Причем ключевая ставка Банка России перед этим не менялась.

Чиновники южноуральской КСП нашли оправдания действиям банкиров в СВО.

«В текущем году банки периодически предугадывали действия Центрального Банка и заранее снижали ставки по своим кредитным продуктам и депозитам до официального решения регулятора по ключевой ставке. Прогнозировать снижение ключевой ставки было достаточно легко, поскольку она была слишком высокая, а также приближалась сезонная дефляция», – заявили чиновники. Правда, какие именно банки снижали кредитные ставки, уточнять не стали. Между тем, названные Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк принимали решение именно после снижения ключевой ставки. Например, в мае Сбер снизил ставки по кредитам 30-го числа, а решение ЦБ было принято 27-го. В июле – соответственно 25 и 22. Но допустим, что кто-то из банков и принимал решение перед заседанием ЦБ. Вопрос – есть ли они среди тех, кто повысил ставки в сентябре?

Так или иначе, теперь, считают южноуральские чиновники, ситуация с инфляцией меняется: спад цен на сезонные продукты прошел либо завершается, а у ЦБ РФ после многократного снижения ключевой ставки «остается меньше пространства для маневров, на этом фоне инфляция начнет расти, и ключевую ставку придется со временем увеличивать».

Впрочем, экстрасенсорные способности банкиров – далеко не единственная причина роста процентов по ипотеке. «После объявления частичной мобилизации в России для призывников и их семей утверждены меры поддержки, в том числе кредитные каникулы по ипотечным кредитам и списание кредита в случае гибели или сильных увечий военнослужащего, – напомнили в КСП. – Банки компенсируют возросшие риски по обслуживанию ипотечных кредитов за счет увеличения их стоимости».

Кроме того, ипотека все меньше привлекает кредитные учреждения, уверены чиновники. «В настоящее время наблюдается рост стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) как краткосрочных, так и долгосрочных – долговых бумаг, за счет которых государство планирует покрыть в будущем дефицит федерального бюджета, – отмечают в КСП. – Банки рассматривают ОФЗ как менее рисковые инвестиции, следовательно, если стоимость ОФЗ растет, то банки вынуждены поднимать ставки по ипотеке и кредитам».

Отметим, что и эта причина опосредованно связана с СВО. Ведь именно она привела к росту нагрузки на бюджет РФ.

Обнадеживать южноуральцев чиновники не стали: «Ипотечные ставки повысили отдельные банки, но в ближайшее время их примеру, возможно, последуют и другие, – заявили в КСП. – Кроме того, конечный размер повышения ставок будет зависеть от ситуации в экономике».

В целом, на перспективы российской экономики в целом в контрольно-счетной палате Челябинской области привыкли смотреть весьма пессимистично. В отличие от оценок состояния экономики Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»