В Кыштыме на пенсионерку упал шкаф

Пожилая жительница Челябинской области пострадала из-за падения шкафа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь женщине оказали спасатели Кыштымского отряда.

«Неизвестно, сколько времени прошло с момента ЧП, но когда поздним вечером пожилая родственница пришла проведать одинокую бабушку, то увидела, что пенсионерка на полу, под упавшим шкафом», – рассказали в ПСС.

Опекун 83-летней женщины немедленно позвонила спасателям, которые подняли упавший шкаф, освободили зажатую стопу и передали пострадавшую сотрудникам скорой медицинской помощи. В ходе работ спасатели пытались уточнить обстоятельства происшествия, но бабушка не смогла объяснить, зачем затеяла перестановку.

Осмотр врачей показал, что серьезных травм пострадавшая не получила. Одностворчатый шкаф упал на нижнюю часть ноги, причинив сильную боль пострадавшей, незначительные гематомы и ссадину, более серьезные повреждения голеностопного сустава, к счастью, отсутствуют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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