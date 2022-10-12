В Челябинске неадекват устроил погром в банке

Челябинец устроил погром в отделении банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», инцидент произошел 10 декабря в отделении банка на Краснопольском проспекте.

В кредитное учреждение ворвался парень в неадекватном состоянии. Молодой человек пинал двери, кидался на окружающих и зачем-то пытался пройти в служебное помещение.

Сотрудникам пришлось нажать тревожную кнопку, и через несколько минут бойцы группы быстрого реагирования скрутили дебошира. Позже челябинца для разбирательства забрал наряд полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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