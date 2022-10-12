В Магнитогорске ребенок напоролся на выброшенный шприц

В Магнитогорске ребенок проткнул ногу выброшенным шприцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе домов 47 и 49 по улице Строителей в Магнитогорске. Об этом горожане рассказали в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск».

По словам очевидцев, девочка гуляла с собакой возле хоккейной коробки. Но рядом со спортплощадкой ребенок наступил на гору вываленных медицинских шприцов. Игла одного из них проколола обуви и воткнулась в ногу девочки.

В пострадавшему ребенку подбежали прохожие, на крики прибежал отец. «Было много крови. Дома иглу достали, ногу промыли. Когда я пришла домой, сразу поехали в медпункт», – рассказала мать девочки.

Ребенку сделали снимок и наложили повязку. Анализы отправили в СПИД-центр.

Магнитогорцы ищут тех, кто выбросил у площадки шприцы, которых насчитали несколько десятков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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