Южноуральцу, расстрелявшему посетителя бара, вынесли приговор

В Челябинской области огласили приговор охотнику, устроившему стрельбу в баре.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, жителя Южного Урала признали виновным в убийстве.

Напомним, трагедия произошла утром 2 мая текущего года в баре поселка Бреды. Во время распития спиртного мужчина поссорился с 26-летним местным жителем. После ссоры он ушел домой, но через некоторое время вернулся, уже с охотничьим ружьем. В баре южноуралец несколько раз выстрелил в обидчика. От полученных ран молодой человек скончался.

Суд приговорил брединца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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