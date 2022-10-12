На Южном Урале сняли карантин по птичьему гриппу

В Челябинской области отменен карантин по птичьему гриппу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в конце минувшей недели правительства региона отменило ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц, введенные 30 августа.

Напомним, что очаг птичьего гриппа был зафиксирован 26 августа, после чего на территории села Халитово (Кунашакский район), а также в деревнях Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, Сосновка, Арыкова, на железнодорожной станции Тахталым и в поселках Разъезд №3 и Маяк был объявлен карантин.

В очаге и угрожаемой зоне было запрещено лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы, охота на птиц.

Специалисты ветеринарной службы субъекта провели необходимые мероприятия по ликвидации очага, что позволило практически через полтора месяца добиться отменены карантина.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору уже внесла изменения в Решение об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору и по предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила необходимую доказательную базу, провела регионализацию по гриппу птиц.

В настоящее время регион Челябинской области имеет статут по гриппу птиц как благополучный с вакцинацией, за исключением территории Кунашакского района, который по-прежнему сохраняет статут неблагополучного с вакцинацией.

Такая ситуация продлится еще некоторое время, и при отсутствии возникновения новых очагов гриппа птиц, району поменяют статус на благополучный. Соответственно, и вся территория области будет признана благополучной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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