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Среда, 12 октября 2022, 16:59 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске полиция задержала сына судьи с пакетом «синтетики»

Сын судьи одного из районных судов Челябинска попался с наркотиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек привлек внимание полицейского наряда: он слишком нервничал при виде стражей порядка, и его решили остановить для проверки. У парня обнаружили пакетик, в котором было 0,5 грамма мефедрона. Наркотик он забрал из закладки.

Молодой человек оказался сыном районного судьи, пишет 74.ru. Выяснилось, что он и сам работал в аппарате одного из районных судов. Но теперь там заявляют, что в настоящий момент в штате суда он не числится.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения наркотических средств в значительном размере без цели сбыта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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