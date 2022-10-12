Челябинец Владимир Иванов в четвертый раз стал чемпионом России по бадминтону

Челябинский бадминтонист в четвертый раз завоевал золото чемпионата России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России, челябинец Владимир Иванов вместе с москвичом Иваном Созоновым стали сильнейшими в парном разряде чемпионата. В финальном поединке на турнире в Раменском они обыграли дуэт Александр Зинченко / Никита Хакимов из Москвы со счетом 21:15 и 22:20.

Во втором круге состязаний сильнейшие бадминтонисты России одержали верх на Львом Бариновым и Егором Смирновым (21:9, 21:17), в четвертьфинале одолели пару Даниил Дубовенко/Максим Оглоблин (21:15, 21:7), в полуфинале обыграли Тимура Валиуллина и Амира Хамидулина (21:13, 21;15).

Для пары Иванов/Созонов это четвертый титул чемпионов России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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